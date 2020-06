O RC Celta pecha o ansiado regreso de Nolito

O novo reforzo para o tramo final da presente tempada non podería espertar maior ilusión no celtismo. RC Celta e Sevilla chegaron a un acordo para que Manuel Agudo “Nolito” incorpórese de maneira inmediata á familia celeste pendente de superar o pertinente recoñecemento médico e ultimar detalles contractuais.

Nolito (Sanlúcar de Barrameda, 1986) volve á que foi a súa casa durante tres tempadas. O habilidoso extremo andaluz, internacional absoluto, disputou máis dun centenar de partidos coa camiseta celeste entre 2013 e 2016, onde anotou 39 goles, algúns dos cales aínda perduran na memoria da afección celeste.

O novo xogador do RC Celta destaca pola súa habilidade no caneo, a súa capacidade de último pase e a súa contrastada capacidade goleadora. Unha vez supere o recoñecemento médico e estampe a súa firma no contrato, o futbolista porase ás ordes de Óscar García e o resto do corpo técnico.