O recibo da luz do usuario medio en xaneiro, 5 euros máis caro que hai un ano: sobe un 6,7%

O recibo da luz do usuario medio ha experimentado este xaneiro unha subida interanual do 6,7%, segundo a análise de FACUA-Consumidores en Acción. A factura coas tarifas semirreguladas (PVPC) do primeiro mes do ano representará 79,79 euros, fronte aos 74,81 euros de xaneiro de 2018.

O usuario medio, que segundo un estudo de FACUA sobre decenas de miles de facturas consome 366 kWh ao mes e ten unha potencia de 4,4 kW, pagará 4,98 euros máis coas tarifas de xaneiro de 2019 que coas de hai un ano.

A tarifa media do quilowatt hora ( kWh) de electricidade foi este mes un 9,0% máis cara que en xaneiro 2018. Así, os usuarios con PVPC pagarán unha media de 16,56 céntimos (13,02 máis o 27,19% de impostos) por cada kWh consumido entre o 1 e o 31 de xaneiro, fronte aos 15,19 céntimos (11,95 máis impostos) do primeiro mes do ano pasado.

FACUA critica que o Goberno continúe sen emprender medidas de alcance para abaratar o recibo e que freen a especulación do oligopolio enerxético. As escasas actuacións do Executivo de Pedro Sánchez non produciron unha baixada significativa nun infladísimo recibo ao que centos de miles de familias nin sequera poden facer fronte, denuncia a asociación.

En 2018, os usuarios sufriron tres das cinco facturas da luz máis caras da historia. As análises de FACUA poñen de manifesto que o recibo máis elevado a nivel histórico foi o do primeiro trimestre de 2012, cando se situou en 88,66 euros para o usuario medio (tras a corrección da tarifa fixada polo Goberno por unha sentenza do Tribunal Supremo). Tras ela, os 87,81 euros de xaneiro de 2017 e os 83,55 euros de setembro de 2018. A cuarta factura máis elevada representou 81,18 euros, correspondente ás tarifas de xullo de 2015 e a quinta 80,73 euros, de agosto de 2018.

As reivindicacións de FACUA

FACUA trasladou o pasado mes de setembro ao Goberno un documento coas súas reivindicacións para reducir a factura eléctrica das familias españolas. A baixada do IVE da electricidade é unha das demandas da asociación. Baixalo ao 4% aforraría ao usuario medio case 130 euros anuais. Así o pon de manifesto unha análise realizada pola asociación tomando como referencia as tarifas dos doce meses comprendidos entre setembro de 2017 e agosto de 2018 coa aplicación dos impostos indirectos vixentes na actualidade e a baixada de case 18 puntos porcentuais que representaría a aplicación do IVE superreducido.

A principal medida proposta por FACUA é a creación dunha tarifa regulada para todas as familias que non superen os 10 kW de potencia contratada e determinados límites de consumo. A análise realizada polo equipo xurídico da asociación pon de manifesto que co debido desenvolvemento normativo, esta fórmula non implicaría contradicións coa lexislación comunitaria. Os desproporcionados prezos da luz, a ausencia de competencia no sector e a situación económica das familias españolas xustifican o establecemento dunha tarifa fixada polo Goberno para protexer aos consumidores.

A asociación advirte de que o bono social do Goberno de Rajoy foi un fracaso aínda maior que o que se aprobou durante a etapa socialista de Zapatero. Neste sentido, os leves cambios inroducidos polo Executivo de Pedro Sánchez seguen sen garantir descontos significativos e mantén uns niveis de renda excesivamente baixos para acceder a el -salvo ás familias numerosas, que poden beneficiarse todas-.