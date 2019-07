Connect on Linked in

O alcalde informou hoxe de que Manuel Reigosa, “un grande reitor, cheo de ideas”, lerá o pregón do Día de Galicia en Vigo, e apuntou que “estamos encantados de que teña aceptado ser o lector do Bando” no acto que o Concello organiza o próximo martes, 30 de xullo, ás 21 horas no Pazo Quiñones de León en Castrelos. O evento será aberto a toda a cidadanía que queira sumarse á celebración do 25 de xullo en Vigo.