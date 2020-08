O renovado punto limpo da Guarda xa está preparado para a reciclaxe dos residuos eléctricos e electrónicos tralas obras acometidas pola Deputación

A deputada de Transici贸n Ecol贸xica e Medio Ambiente, Iria Lamas, xunto ao alcalde da Guarda, Antonio Lomba, visitou as obras acometidas no punto limpo da vila, ao abeiro do proxecto europeo ESTRAEE de reciclaxe do 鈥渓ixo electr贸nico鈥 promovido pola Deputaci贸n de Pontevedra. A actuaci贸n, cun orzamento total de 53.588,06 euros entre obras e subministraci贸ns, permitiu adaptar o punto limpo co obxectivo de acondicionalo de cara a recollida e xesti贸n dos Residuos El茅ctricos e Electr贸nicos. 鈥淓ste tipo de acci贸ns son as que dan paso cara unha transici贸n ecol贸xica e contrib煤en 谩 mellora do medio ambiente. 脡 unha necesidade que todas e todos colaboremos coa correcta xesti贸n dos residuos鈥, subli帽ou Iria Lamas.

鈥淥 noso planeta est谩 en perigo e dende as administraci贸ns temos que po帽er en marcha proxectos para loitar contra esta realidade鈥, continuou, 鈥渘este eido, dende a Deputaci贸n absolutamente toda a acci贸n pol铆tica xira ao redor da Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible鈥, enxalzou a deputada provincial. Pola s煤a banda, o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, agradeceu 谩 Deputaci贸n 鈥渁 oportunidade que nos d谩 de ter unha mellora neste punto limpo, moi importante para a recollida de aparellos el茅ctricos e electr贸nicos鈥. O punto limpo da Guarda, situado no lugar A Sangri帽a, xa est谩 totalmente renovado para que a veci帽anza poida depositar al铆 os seus residuos el茅ctricos e electr贸nicos con total seguridade. A maiores a Deputaci贸n e o Concello puxeron en marcha unha campa帽a informativa, que incl煤e a instalaci贸n dun miniecopunto formado por tres caixas para depositar pilas e bater铆as, m贸biles e tablets, e cargadores e cables, que quedou montado na Praza de Abastos.

En concreto, na Guarda foi necesario subministrar sistemas de vixilancia, de control de accesos ao almac茅n, de control de accesos de veh铆culos, gaiolas e estantes, equipos inform谩ticos e transpaletas, que son m谩quinas para o movemento de pal茅s que precisamente foron entregadas recentemente pola Deputaci贸n. Ademais, no que respecta 谩s obras, constru铆use no nivel superior un edificio para a reutilizaci贸n dos residuos, instalouse iluminaci贸n no almac茅n e proveeuse de sistema de protecci贸n contra incendios e de paneis indicativos.

O proxecto ESTRAEE (Estratexia Sostible Transfronteiriza para a Xesti贸n dos Residuos de Aparellos El茅ctricos e Electr贸nicos) conta cun orzamento total de 2.145.000 euros e ten por finalidade impulsar no espazo transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal a xesti贸n de residuos de aparellos el茅ctricos e electr贸nicos (RAEE). Est谩 soportado ao 75% polo fondo FEDER, que achega algo m谩is de 1,6 mill贸ns de Pontevedra. A Deputaci贸n e o resto dos socios achegan os 536.381 euros restantes (a Deputaci贸n de Pontevedra destinou 227.000 euros do seu propio orzamento e o resto dos socios espa帽oles, Revertia, ERP Espa帽a e EnergyLab, e portugueses, ERP Portugal e Liport, achegan o resto).

Esta iniciativa permite o cumprimento da normativa europea e espa帽ola sobre o tratamento do lixo tecnol贸xico adaptando os nove puntos limpos da provincia: Mea帽o, A Guarda, A Lama, Gondomar, Nigr谩n, Mancomunidade do Morrazo (Bueu, Cangas e Moa帽a), Ponteareas, Silleda e Vilagarc铆a de Arousa.