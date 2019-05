O rexedor anima ao alumnado a traballar na defensa do medio ambiente Abel Caballero asistiu este mércores no Colexio Apóstol Santiago aos actos da campaña mundial pola educación en Galicia cuxa temática aborda a sostibilidade ambiental e no que participaron tamén estudantes do Colexio Miralba e do San Xosé da Guía.