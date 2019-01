O rexedor anima aos estudantes vigueses a sumarse á candidatura das illas Cíes Máis de 500 alumnos da ESO de trece centros da cidade asistiron este xoves no Auditorio Mar de Vigo á posta en marcha do programa educativo “Planeta Cíes” co que traballarán nas aulas para coñecer a singularidade das illas.