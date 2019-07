Connect on Linked in

Abel Caballero recibiu este martes aos creadores e industrializadores do ximnasio “máis pequeno do mundo”, un sistema portátil deseñado para poder realizar a práctica de exercicios en calquera espazo, especialmente pensado para as persoas con problemas de mobilidade e motricidade que, segundo adiantou o alcalde, está acadando bo éxito no seu proceso de distribución no mercado.