O rexedor defende a proposta “responsable” dos traballadores de Vulcano e reclama finalizar o ferri

A proposta do comité de empresa pasa por rematar o ferri que ten nas súas bancadas, un barco que chegou a Vulcano desde Andalucía despois dun cambio de armador e que, xa en Vigo, revela unha serie de deficiencias.

Segundo indicou Abel Caballero en rolda de prensa, os traballadores estiman que é necesario concluír co barco antes de que o estaleiro tome algunha decisión estrutural de carácter definitivo, polo bo nome dos traballadores e do propio naval, que ademais irá en beneficio dos empregados, do estaleiro, das empresas auxiliares e do propio banco que financia a súa construción.

O venres está convocada unha reunión en Santiago entre o armador, o banco financeiro, a empresa e a Xunta de Galicia para intentar desbloquear esta situación, e o rexedor instou nesa cita a que “se resolva o problema”. “Nós apoiamos a idea do comité”, manifestou Caballero, quen considera “sólida” a proposta dos traballadores, presentada con “sensatez e responsabilidade”.

“Vulcano forma parte da historia desta cidade pero tamén é o presente desta cidade”, asegurou Caballero, pois o estaleiro conta con setenta traballadores e un “número moi elevado” de empresas auxiliares que están traballando para concluír este ferri.