Abel Caballero recibiu este mércores no Concello ao equipos alevín e benxamín do Sárdoma Club de Fútbol a quen lles entregou as medallas do VIII Torneo de Primavera disputado nas Relfas, ao tempo que conversou cos responsables da entidade así como cos pais dos xogadores que acudiron ao encontro.