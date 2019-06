O rexedor felicita ao Colexio Divino Salvador polos seus 50 anos de traxectoria

Connect on Linked in

Abel Caballero visitou este mércores o Colexio Divino Salvador en Coruxo onde foi recibido polo alumnado dos tres ciclos educativos que lle relataron as actividades que desenvolve o centro e lle propuxeron algunhas cuestións do seu interese. Durante o acto, o alcalde en funcións fixo entrega ao fundador do centro, Basilio Toyos, da medalla e do diploma que os acredita como Vigués Distinguido 2019 polos 50 anos de actividade docente, un labor que puxo en valor e para a que os animou a seguir traballando.