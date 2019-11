Abel Caballero participou este luns na entrega de premios do VI Concurso de Tapas Petisquiño no que participaron máis de cincuenta establecementos repartidos en seis áreas da cidade: Casco Vello, Casablanca, Centro, Náutico, Bouzas e Lavadores. O alcalde felicitou aos hostaleiros recoñecidos nesta edición durante o acto que se desenvolveu no Mercado do Progreso.

