Abel Caballero asistiu este xoves, xunto ao delegado de Zona Franca, David Regades á inauguración do restaurante Milongas Parrillada no centro comercial A Laxe, que inicia a súa actividade en Vigo cun equipo de 15 persoas. O rexedor visitou o espazo, situado na área de restauración na segunda planta do centro, e trasladoulle os seus parabéns aos responsables de Milongas pola súa iniciativa empresarial tamén en tempos de pandemia.

