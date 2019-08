O rexedor inaugurou a exposición fotográfica que afonda na figura de Quino Salvo coma xogador e adestrador de baloncesto

Connect on Linked in

Compartir en:









O alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado do concelleiro de Deportes, Manel Fernández, e do presidente da Asociación Quino Salvo, Ramón Lago, inaugurou hoxe o evento na rúa do Príncipe, de novo diante do museo Marco.

Nesta oportunidade, a serie fotográfica recolle múltiples momentos da vida deportiva de Salvo, tanto coma xogador ou técnico, ademais de dedicar un dos catro expositores tamén ao baloncesto vigués de base.

“O Memorial volveuse unha efeméride, un momento importante do baloncesto e do deporte de Vigo, primeiro polo que significa de lembranza dunha figura tan importante como foi Quino, e segundo porque nos gusta o baloncesto”, subliñou o alcalde.

Caballero, que tamén viu entre as imaxes ao actual rector da Uvigo, Manuel Reigosa, pois este foi xogador de baloncesto, felicitou á asociación porque “non é doado organizar un evento destes”, e chanceou co feito de que “nos falta Pachi para completar o equipo”.

Pola súa banda, Lago explicou que a intención da asociación continúa sendo “lembrar ao gordo”, como agarimosamente coñecían a Salvo, “e que se vexa baloncesto en Vigo; traer equipos de nivel non é sinxelo, pero mentres teñamos o apoio do Concello e do alcalde seguro que si o seguiremos facendo”, sostivo.

Ademais, o rexedor manifestou que “si todo o baloncesto de Vigo se pon de acordo, estou disposto a lanzar un proxecto porque creo que Vigo ten que aspirar a un equipo de certo nivel no baloncesto masculino; en categoría feminina xa o temos e seguimos impulsando ao Celta Zorka para o ascenso”.

Caballero avanzou que a idea “require un certo acordo de todo o baloncesto de base”, ao que localizou “en tres ámbitos moi importantes”, e amosouse convencido de que así se podería alcanzar “algunha división significativa”, co Concello xestionando algún patrocinio privado porque “estamos nun área de medio millón de habitantes”.