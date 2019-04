Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Abel Caballero asistiu este venres á inauguración da Feira SICO, Salón do Interiorismo e a Decoración que se celebra no IFEVI ata o domingo. Durante o acto destacou a importancia da construción como “núcleo da actividade humana” ao crear os espazos para vivir, sendo unha parte importante da calidade de vida da xente. Así, incidiu na necesidade de apoiar a obra pública desde as institucións ao ser un sector dinamizador da economía e o territorio.