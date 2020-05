O Rexistro municipal reabrirá o 25 de maio con cita previa para todos os trámites

O alcalde avanzou esta mañá que o próximo luns reabrirá o Rexitro do Concello na lonxa da Praza do Rei para todos os trámites administrativos municipais. Tal e como determina a autoridade sanitaria, a atención será con cita previa, que se poderá solicitar no teléfono 010 ou na páxina web vigo.org

Á entrada do Concello haberá axentes da Policía Local para guiar e acompañar a cada cidadá ata a oficina correspondente. Será obrigatorio o uso da máscara, segundo a normativa vixente.