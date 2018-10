O río Lagares segue sendo vítima de verteduras ilegais

Connect on Linked in

O último vertido sobre o Lagares, pon de manifesto a historia dunha canle urbana que foi castigado duramente. A súa historia de desastres naturais, contaminación e proxectos de recuperación é longa. A última ocasión na que se ten coñecemento foi cando estivo afectado foi no ano 2014, cando centos de peces e todo tipo de fauna acuícola apareceron mortos. A pesar das graves consecuencias do suceso, non foi posible localizar culpables.

No día de onte, no Monte Baladas a iso das 20 h un cidadán deu a voz de alarma, este monte atópase xusto fronte ao aparcadoiro do aeroporto, o lugar desta vertedura foi xunto dun muíño, devandito cidadán alerto á policía local.

As consecuencias das verteduras que sofre o río non só son ambientais, a súa desembocadura na famosa praia de Samil supón que sexan mesmo turísticas, aínda que o río conte cunha depuradora, dita depuradora é ineficaz de que a recuperación do río vigués sexa unha realidade xa que para que sexa unha realidade todo o río debería de contar con pequenas depuradoras para que este recobre eses anos nos cales as industrias non ocuparon as súas beiras.

Cabe sinalar que no 2012 un tramo do areal tivo que ser pechado ao baño por outra vertedura.

Antón Lois nun artigo sobre os problemas do Lagares no 2014 na Voz de Galicia, explicaba entón que ao longo da canle existían 33 puntos de vertedura, moitos dos cales verten augas contaminadas de forma cotiá, segundo datos oficiais de Augas de Galicia. Ademais destas verteduras cotiás anualmente sufrimos unha media de dez grandes verteduras de orixe industrial.

É, pois, urxente a toma de medidas que reestablezan o equilibrio ecolóxico do río e o protexan de agresións, así como campañas de posta en valor dos seus valores medioambientais, paisaxísticos e culturais. Concretamente, a Asociación Lagares Vivo levan solicitando estas accións:

Declaración do curso alto do río como Espazo Natural de Interese Local.

Posta en valor da ponte medieval de Balaídos: limpeza de pintadas e colocación de paneis informativos que informen das súas características e historia.

Instalación de paneis informativos en Chan das Rás que informen aos visitantes da existencia e das características de Narcissus cyclamineus.

O tramo do río que transcorre pola parroquia de Lavadores é o que presenta peor estado, ata o punto de que en boa parte del é imposible o acceso ao río. Debe acometerse un plano de recuperación e rexeneración do río neste treito.

Tamén a Asociación Lagares Vivo manifesta que a cantidade e intensidade dos verquidos que sofre o noso río é absolutamente intolerable. É preciso un plano de prevención e vixilancia que inclúa, como mínimo, os seguintes puntos:

A conexión das casas á rede de residuais para evitar verquidos fecais e de deterxentes.

O selado das tuberías que dan ao río e a eliminación dos focos de polución.

Control exhaustivo sobre as industrias para que cumpran coa normativa de tratamentos de residuos.

Implementación de tecnoloxías limpas nesas mesmas industrias.

Control da calidade das augas e do ecosistema fluvial, mediante análises periódicas, así como a separación das augas fecais e residuais das pluviais.

