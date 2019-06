O sector MICE move en Galicia ao redor de 60 millóns de euros anuais

O Grupo Muéstralo, unha das empresas de organización feiral máis representativas de Galicia, e responsable de salóns tan importantes como Navalia, a Feira Internacional da Industria Naval, súmase a esta celebración. “As feiras son unha gran industria global e representan unha forma eficaz e sustentable de facer negocios. Son eventos esenciais como ferramenta de márketing para sectores estratéxicos de cada cidade ou rexión, como no noso caso ocorre co sector naval. Ademais, a industria feiral é unha gran xeradora de oportunidades laborais, algo que incrementa o seu impacto económico e social onde teñen lugar” apunta Javier Arnau, director do Grupo Muéstralo. Navalia é un claro exemplo desta afirmación. A pesar de que se trata dunha feira bienal, ten un impacto na cidade de Vigo que rolda os 10 millóns de euros anuais. “O sector MICE é un segmento turístico moi importante, rendible e motor do desenvolvemento económico nos destinos turísticos. Está máis que demostrado que un sector de negocios e eventos máis sólido incrementará a actividade e xerará millóns en ingresos” explica Arnau.