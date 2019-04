O sector turístico das Illas Atlánticas reclama unha reunión urxente coa conselleira de Medio Ambiente

O sector turístico das Illas Atlánticas reclama á Conselleira de Medio Ambiente unha reunión urxente para coñecer de primeira man en que se baseou a Xunta para aprobar unha regulación, a do Plan Reitor de Usos (PRUG) do Parque Nacional de Illas Atlánticas, que vai en contra dos intereses das Rías Baixas como reclamo turístico de primeiro nivel.

Os diferentes axentes que operan no parque consideran que, xa que non se lles escoitou nin tido en conta á hora de expor o PRUG, explíqueselles agora en primeira persoa cales foron os “criterios técnicos” utilizados para a regulación do programa de accesos e escóitense as súas demandas e preocupacións.

e o acceso de visitantes diarios, non se sostén xa que outros monumentos Patrimonio da Humanidade como o Parque Nacional do Teide ou a Catedral de Santiago recibiron o último ano máis de 5 millóns de visitas (máis de 13.500 persoas ao día) e preto de 4 millóns (11.000 visitantes ao día e en meses como agosto, ata 15.000) respectivamente. É significativo tamén que o espazo protexido da Praia das Catedrais teña unha cota de 4.812 persoas diarias en tan só 8 hectáreas durante os 365 días do ano.