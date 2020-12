O Sergas comunica 16 novas mortes por covid-19 en Galicia, doce delas en residencias de maiores

O Sergas notificou o falecemento nas últimas horas de 16 persoas que foran diagnosticadas por coronavirus.

Cos novos falecementos rexistrados, o total de vítimas da pandemia en Galicia ascende a 1.273. Delas, 654 rexistráronse nesta segunda vaga.

Home de 86 anos no CHUVI

Muller de 95 anos no CHOP. Procedía da Residencia de Vilaboa.

Home de 90 anos no Hospital Domínguez de Pontevedra. Procedía da Residencia Soremay de Pontevedra.

Home de 89 anos no CHUAC

Muller de 90 anos na residencia de Vilalba.

Muller de 94 anos na residencia de Vilalba.

Muller de 92 no CHUF

Home de 82 anos no HULA. Procedía da Residencia de Vilalba.

Muller de 86 ano no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

Na Residencia Doral de Mos faleceron sete persoas na segunda quincena de novembro. Comunícanse agora, logo de validarse que faleceran por covid-19:

Home de 92 anos.

Home de 98 anos.

Muller de 98 anos.

Muller de 91 anos.

Muller de 85 anos.

Home de 94 anos.

Muller de 93 anos.