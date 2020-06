O Sergas convoca o primeiro concurso específico na especialidade de enfermaría pediátrica

A Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde vén publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria do primeiro concurso específico para o ámbito da enfermaría pediátrica, na que se inclúen 148 prazas para a especialidade.

O concurso anunciado hoxe polo Sergas será o primeiro con carácter específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal de enfermaría na especialidade de enfermería pediátrica.

Deste xeito, e dándolle continuidade á planificación levada a cabo pola Administración sanitaria galega durante os últimos anos, o Sergas continúa a traballar na implantación progresiva das distintas especialidades de enfermería dentro do Servizo Galego de Saúde. Así, as novas prazas convocadas veñen a engadirse ás 94 prazas que se incorporaron no exercicio 2019, nas especialidades da enfermaría do traballo e da saúde mental.

A convocatoria está aberta ao persoal diplomado ou graduado universitario de enfermaría fixo, que desempeñase no Servizo Galego de Saúde, as funcións propias da especialidade de enfermaría pediátrica e acredite o título na devandita especialidade.

Así, o prazo para a presentación das solicitudes de participación será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Neste senso, as solicitudes de participación no proceso, deberán formalizarse a través da Oficina Virtual do Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Procesos), e seren presentadas por rexistro electrónico no prazo indicado.