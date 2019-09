O Sergas e a Asociación Anxiños colaborarán na atención a nenos e nenas con transtornos graves de saúde mental

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Compartir en:









O Servizo Galego de Saúde está a traballar no desenvolvemento dun convenio de colaboración coa Asociación Anxiños, coa fin de posibilitar a prestación de asistencia sanitaria en centros de día desta entidade, a nenos e nenas de ata 15 anos de idade, unha vez que reciben a alta.

A tal efecto, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, vén de manter unha xuntanza de traballo con Ruth Gómez, presidenta da Asociación Anxiños, entidade sen ánimo de lucro, que ten como finalidade axudar a que os nenos e adolescentes con transtornos mentais poidan desenvolver todas as súas potencialidades.

Na xuntanza, a presidenta da asociación informou aos directivos da Consellería de Sanidade e do Sergas que Anxiños conta co impulso de numerosos profesionais da educación e do ámbito sanitario que, de xeito altruista, están a prestar a súa colaboración.

Na reunión tamén estiveron presentes, así mesmo, o secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, e o director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, Jorge Aboal.