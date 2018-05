O Sergas prohibe o peche co que as TCAE do Cunqueiro pretendían rexeitar a obriga de transportar a roupa sucia

O conflito laboral derivado da nova obriga que teñen as Técnicas/os en Coidados Auxiliares de Enfermaría (TCAE) do hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo de transportar as bolsas da roupa sucia vai camiño de recruarse despois de que o Sergas prohibise hoxe o peche de 24 horas que as traballadoras/es pretendían levar a cabo no interior do centro sanitario. O propio xerente da EOXI esixiulle por carta que abandonases as instalacións, tras o que decidiron mobilizarse polos exteriores do complexo vixiadas/os moi de cerca por un desproporcionado despregue policial. Con todo, finalmente optaron por regresar ao interior do edificio tras manter unha xuntanza coa Xerencia que rematou sen acordo.

Tanto a comunicación do xerente como o importante dispositivo policial -ao parecer motivado pola folga de ambulancias convocada pola CIG- provocaron a indignación das máis dun cento de empregadas/os presentes na protesta, que recibiron as palabras do responsábel sanitario ao berro de “dimisión” e criticaron a presenza de grileiras e mesmo dun helicóptero.

Na carta remitida polo xerente, que foi lida en alto pola voceira do colectivo de CAE no interior do vestíbulo do hospital, acúsaselles de “perturbar a tranquilidade” do centro sanitario, ao tempo que se fai fincapé en que as protestas non teñen autorización.

Unha vez valoradas as posíbeis consecuencias de continuar coa mobilización dentro das instalacións -identificacións, sancións e expedientes-, as afectadas/os optaron por abandonar o interior do edificio e instalaron o ‘campamento’ no que pretenden pasar a noite até o mediodía deste venres diante da entrada principal. A continuación aproveitaron para levar a cabo unha marcha silenciosa arredor do hospital, a cuxo interior accederon de novo nalgunha ocasión para visibilizar o conflito entre os pacientes e usuarios/as.