O Servizo de investigación de Transportes (SINTRA) da Polícia Local realizan controis de pesada de vehículos

O mércores, membros do Servizo de investigación de Transportes (SINTRA) da Policía Local de Vigo procederon, en atención ás competencias asignadas en Materia de Tráfico a realizar un control de pesada de vehículos en colaboración cunha Unidade de Transportes da Xunta, que facilitou os medios e soporte técnicos para unha maior capacidade operativa, dando o apoio necesario no uso dos citados.

No transcurso das catro horas e media de duración do Operativo controláronse un total de 22 vehículos verificando, documentación dos mesmos e os seus condutores, estado dos elementos de seguridade, tacógrafos, características técnicas, estado e disposición da carga e calquera outra das obrigacións relativas á LOTT.

Datos

Denuncia e inmobilización de 5 vehículos por exceso de peso grave ou moi grave. Denuncia dun vehículo por exceso de peso leve. Denuncia e inmobilización dun vehículo por realizar transporte público sen autorización. Detectáronse 16 infraccións a LOTT. Denuncia ao titular dun camión polo mal estado dunha das rodas. Denuncia a condutor por uso de teléfono móbil. Denuncia a un acompañante dun transporte por infracción a LOPSC por faltas de respecto.

Caso rechamante A mesma Unidade, a principios desta mesma semana, realizou unha Intervención na zona de Balaidos cun camión de MMA 3500Kg, procedendo a dar o alto ao seu condutor ao detectar que a carga presentaba risco de caída, comprobando a maiores que a suspensión estaba cedida, indicando este feito un posible exceso de carga.

Detectaron no transcurso da citada intervención que presentaba a ITV desfavorable, sen corrixir o seu titular as causas que motivaron as deficiencias obxecto do resultado da citada inspección.

Efectuaron por tanto, o traslado para realizar a pesada, confirmando o exceso de 1400 kg sobre o autorizado. En atención a isto procederon á inmobilización do vehículo en depósito municipal.

Obviamente cursaron denuncia ao titular por infracción a RGV por circular con ITV desfavorable. A maiores por infracción a RGC #ante o risco de caída da carga e por infracción a LOTT por exceso de peso e non acreditar a titularidade da mercadoría. Todo iso en aras a garantir a seguridade do tráfico e non por, -como adoita ser recorrente afirmar desde a ignorancia- afán recadatorio.

Todo indicaba, polas deficiencias do vehículo, agravado este feito polo exceso de peso, que facilmente podía producirse a caída da mercadoría á calzada circunstancia que no menor dos supostos xeraría innecesariamente problemas de circulación, situación evitada polos Axentes en atención ao labor e funcións que por Lei teñen asignado.