O Sindicato Labrego Galego apoia o proceso de alegacións contra a ampliación de Gesuga en Cerceda

O Sindicato Labrego Galego 茅 unha das organizaci贸ns que presentou alegaci贸ns ao proxecto de ampliaci贸n de Gesuga (Gestora de Subproductos de Galicia SL) en Cerceda, cuxo prazo de presentaci贸n estivo aberto durante dous meses e rematou este 24 de agosto. En concreto, o proxecto contra o que alegamos foi unha modificaci贸n das normas subsidiarias do concello cercedense para reclasificar solo urbanizable en Areosa (Queixas), de maneira que se permita unha ampliaci贸n de cara a que empresa abra o seu radio de acci贸n e poida procesar refugallos de orixe animal non s贸 de Galiza, sen贸n tam茅n doutras comunidades e pa铆ses como Asturias, Cantabria, Castela-Le贸n e Portugal. De a铆 que unha da trintena de alegaci贸ns presentadas aludan a que as intenci贸ns da empresa con este proxecto son contrarias 鈥ao beneficio social da actuaci贸n, xa que prima o interese econ贸mico sobre o dereito da poboaci贸n afectada 谩 sa煤de, 谩 calidade de vida e a un medio ambiente limpo鈥.

A actividade actual de Gesuga xa v茅n provocando un enorme impacto ambiental e serias molestias na veci帽anza de varios quil贸metros 谩 redonda, con tr谩fico permanente de cami贸ns de grande tonelaxe por estradas que non est谩n preparadas para acollelo ou con fortes cheiros derivados do tipo de materiais que se procesan.聽A ampliaci贸n da 谩rea de traballo de Gesuga e das s煤as instalaci贸ns non far铆an m谩is que agravar un problema que deber铆a resolverse ou, cando menos, paliarse.聽鈥O feito de transportar dende territorios tan distantes residuos gandeiros e c谩rnicos鈥, den煤nciase nas alegaci贸ns 鈥渃onv茅rtese nun vector de risco de contaminaci贸n ambiental e sanitaria para o propio Concello de Cerceda鈥. Sorprende, dende este punto de vista, que a Direcci贸n Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Clim谩tico resolvese non聽someter ao procedemento de avaliaci贸n ambiental esta ampliaci贸n.

Dende o punto de vista puramente urban铆stico, o proxecto de ampliaci贸n presenta聽numerosas eivas e irregularidades聽por mor das cales se pide o seu rexeitamento. Entre outras, non existe un plan especial de infraestruturas que ampare nin as actuais instalaci贸ns de Gesuga nin a s煤a ampliaci贸n, non se contemplan medidas de autoprotecci贸n contra incendios forestais nin se disp贸n do abastecemento de auga suficiente para facer viable o aumento de dimensi贸n e actividade.

Tampouco existe un plan de prospecci贸n arqueol贸xica, tal e como obriga a lei, nin se recolle a presenza de elementos patrimoniais como o t煤mulo do medio do Capit谩n ou a m谩moa de Abeleira. Tanto os informes do secretario municipal como da arquitecta advirten diversas irregularidades

Ademais, o propio proceso para presentar as alegaci贸ns estivo callado de irregularidades e de atrancos postos polo propio Concello de Cerceda para dificultar o acceso 谩 documentaci贸n por parte da cidadan铆a afectada, deix谩ndoa 鈥…nunha situaci贸n de indefensi贸n ao dificultar e mesmo impedir a participaci贸n nesta fase do procedemento administrativo鈥.

M脕IS DE DEZ MILL脫NS DE METROS CADRADOS DE SOLO CONTAMINADO NA ZONA

Finalmente, c贸mpre lembrar que a actividade actual de Gesuga, as铆 como a s煤a eventual ampliaci贸n, redundar铆an nos impactos medioambientais que est谩 a encaixar unha bisbarra que, de seguir as铆, acabar谩 por converterse no vertedoiro de Galiza. Lembremos que, na actualidade, a veci帽anza xa est谩 a padecer os vertedoiros de Areosa, a planta de Sogama, o ferrocarril de alta velocidade, a central t茅rmica de Meirama, o lago da mina de lignito, os encoros de Vilasen铆n e Vilagud铆n, o cascalleiro da central t茅rmica, etc. 鈥脫bviase que o Concello de Cerceda ten 10.000.000 de metros cadrados de solo contaminado polas distintas industrias que desenvolveron ou desenvolven a s煤a actividade nel鈥. Nas alegaci贸ns ab贸ndase en que 鈥a empresa non cumpre coas condici贸ns de bioseguridade necesarias, o que sup贸n un risco para as poboaci贸ns afectadas en canto 谩 posible transmisi贸n de enfermidades, tanto no transporte como na manipulaci贸n en planta. Ademais, a aprobaci贸n da modificaci贸n supor铆a un aumento da presi贸n ambiental negativa nunha contorna que xa se atopa saturada de actividades con gran afectaci贸n as poboaci贸ns, ao medio ambiente, as augas, etc鈥.

Por todo o devandito, o SLG seguir谩 apoiando os movementos e colectivos veci帽ais que se opo帽en a este proxecto e outros que est谩n a exercer unha presi贸n industrial intolerable nunha das zonas gandeiras m谩is ricas de Galiza.