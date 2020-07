O Sindicato Labrego Galego Comisións Labregas, vén de presentar esta semana, unha batería de alegacións ao Anteproxecto de Lei 12/2013, do 2 de Agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentaci贸n, tivo en exposici贸n p煤blica un anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria.

No texto que estivo en exposici贸n p煤blica, o Sindicato Labrego Galego botou en falta elementos de protecci贸n das persoas produtoras de alimentos, e fixo unha serie de achegas nun documento remitido nos pasados d铆as ao Ministerio.

Entre as alegaci贸ns feitas polo Sindicato Labrego Galego, destacamos as seguintes:

1- No relativo 谩 prohibici贸n de venda a perdas ou cun custe por baixo dos prezos de produci贸n, vemos necesario incidir en que se artellen mecanismos para facer operativa e eficaz esta prohibici贸n e que non quede en papel mollado. Que se te帽an en conta as actuais referencias de custos e se leven estas aos contratos (de 谩mbito estatal, auton贸mico, universidades, etc.), regulando claramente. E no caso puntual de non existir referencias p煤blicas de custos, provisionalmente mentres non existan, que se te帽an en conta e se admitan como v谩lidas, as referencias estimadas polas entidades que asesoran 谩s produtoras, que xa te帽en unha metodolox铆a para optimizar os custos de produci贸n e o rendemento sobre un n煤mero representativo de explotaci贸ns. En todo caso, os custos de produci贸n, deber谩n ter en conta os custos totais inclu铆dos custos salariais e de xesti贸n, inclu铆dos os titulares, cando esta sexa a s煤a actividade principal.

2- En materia sancionadora, o Sindicato Labrego Galego detectou que determinadas condutas de ameaza ou represalias comerciais que puidesen levar a cabo os compradores s贸 quedaban tipificadas como infracci贸ns leves, cousa que non resulta entendible nunha norma sobre esta materia, e propo帽emos que se eleve a tipificaci贸n das infracci贸ns, de leve a grave, nos casos de 鈥渁meazar ou levar a cabo, por parte do comprador, actos de represalia comercial contra o provedor cando este exerza os seus dereitos contractuais legais, inclu铆dos, a presentaci贸n dunha denuncia ou a cooperaci贸n coas autoridades encargadas da investigaci贸n dos feitos denunciados鈥

Ao noso entender esta conduta representa uns feitos moito m谩is ca leves, se ben o feito de cometer d煤as infracci贸ns leves no prazo de 2 anos, convertese nunha grave, o certo 茅 que os mecanismos administrativos para determinar a sanci贸n, te帽en un procedemento que non 茅 inmediato, mentres que as consecuencias e operatividade da represalias si que poden ser case inmediatas.

As铆 mesmo, a maiores de propo帽er a tipificaci贸n como grave deste abuso de posici贸n dominante, tam茅n propo帽emos que d煤as faltas graves no prazo sinalado, sexan consideradas unha moi grave.

3- No relativo 谩s indemnizaci贸ns 谩s que houbese lugar no caso de que alg煤ns operadores incorresen en infracci贸ns reguladas na propia lei, o Sindicato Labrego Galego prop贸n que se concrete m谩is a 鈥渙briga de indemnizar鈥 e de 鈥渃esar na pr谩ctica comercial prohibida鈥, para iso deber铆a terse un mecanismo 谩xil e non custoso e con seguridade xur铆dica desta 鈥渙briga de indemnizar鈥. Para evitar procesos 鈥渇arragosos鈥 e que cuantifiquen a indemnizaci贸n en funci贸n da cont铆a na que se produce o dano. Ou que implique unha mediaci贸n civil/mercantil contra unha m谩is sinxela resoluci贸n de operatividade executiva e inmediata.

4- A lei prev茅 que as Comunidades Aut贸nomas designen organismos propios encargados de velar polo cumprimento desta lei, pero non establec铆a ning煤n prazo. Dende o Sindicato Labrego Galego proponse que se estableza o prazo m谩ximo de un ano para que as Comunidades Aut贸nomas po帽an en marcha estes organismos.

5- Nunha disposici贸n transitoria reg煤lase a adaptaci贸n dos contratos en vigor 谩 normativa que se modifica na propia lei, pero non deixa nada previsto no relativo ao posible incumprimento desta disposici贸n por parte dos operadores. O Sindicato Labrego Galego prop贸n que a propia lei estableza as consecuencias dos incumprimentos para os operadores.

6- Para resolver os conflitos que poidan xurdir entre operadores da cadea alimentaria, o Sindicato Labrego Galego reclama a posta en marcha, por parte das administraci贸ns p煤blicas, de sistemas de mediaci贸n e arbitraxe que sexan simplificados, gratu铆tos e cercanos 谩s persoas produtoras, pois actualmente hai mecanismos de arbitraxe que s贸 se resolven en Madrid, cando as partes afectadas poden estar en calquera parte do estado.

7- Finalmente p铆dese que as organizaci贸ns profesionais agrarias figuren dentro da lei como lexitimadas para denunciar condutas que poidan infrinxir as disposici贸ns da propia lei, pois non est谩 previsto, e resulta adecuado para que poidamos defender e representar os intereses das persoas que forman parte das nosas organizaci贸ns.

O Sindicato Labrego Galego valora positivamente que se modifique esta lei coa finalidade de reforzar a situaci贸n das labregas e labregos que producen alimentos, pero estas modificaci贸ns deben ser operativas e deben contar coas achegas que realizadas pola representaci贸n das persoas produtoras, e nese sentido realizou as achegas para mellorar a proposta actual, agardando que sexan acollidas, e amosando a s煤a disposici贸n para o di谩logo nas mesas de traballo correspondentes.