O SLG alega contra un proxecto mineiro en Beariz e Avión por poñer en perigo a vida da poboación local e a riqueza forestal e gandeira

O Sindicato Labrego Galego v茅n de presentar unha bater铆a de alegaci贸ns contra a solicitude da empresa Recursos Minerales de Galicia SA para pasar dun permiso de investigaci贸n no proxecto mineiro Alberta I, en Beariz e Avi贸n (Ourense), a un permiso de explotaci贸n que afectar铆a unha zona denominada Coto Tocayo nos lugares de Doade, Acevedo e Rubill贸n. Desta maneira, o Sindicato Labrego Galego mant茅n a s煤a posici贸n contraria ao inicio deste proxecto mineiro, oposici贸n que v茅n exercendo dende 2013.

A 谩rea que se pretende explotar inicialmente -o proxecto orixinal est谩 fragmentado de maneira fraudulenta para evitar presentar a avaliaci贸n de impacto ambiental- abrangue 60 cuadr铆culas mineiras que equivalen, aproximadamente, a 1.680 hect谩reas.

Para empezar, o proceso administrativo no que se est谩 a tramitar esta solicitude esta cheo de irregularidades, entre as que destaca o feito de que Jos茅 Javier Pereletegui, xefe da secci贸n de Avaliaci贸n Ambiental da Consellar铆a de Medio Ambiente, e Dolores P茅rez Ayuso, xefa do Servizo de Enerx铆a e Minas en Ourense, ditaminasen que a empresa non ten que presentar un informe de impacto ambiental que resulta preceptivo por lei no caso que nos ocupa, podendo incorrer ambos nun聽posible delito de prevaricaci贸n administrativa e/ou prevaricaci贸n ambiental, as铆 como de falsidade en documento p煤blico, tipificados C贸digo Penal.

Isto 茅 as铆 porque a lei obriga a que un proxecto mineiro deba presentar un informe de impacto ambiental se se dan tres supostos: que se poidan producir augas acedas ou alcalinas, que se exploten minerais radiactivos, ou que se atope a menos dun quil贸metro de n煤cleos urbanos.

No caso deste proxecto, danse os tres supostos, xa que o fil贸n que se vai explotar 茅 de pegmatitas,聽que incl煤en sulfuros e 贸xidos que provocar谩n drenaxes e augas acedas. Nas an谩lises realizadas, constatouse, a maiores, a presenza de niveis consider谩beis de ars茅nico, cobre, chumbo e cinc. Ademais, nas pegmatitas adoitan atoparse minerais radiactivos, algo que tam茅n confirmaron as an谩lises, constatando cantidades significativas de cesio e rubidio, co perigo que a radiaci贸n sup贸n para as poboaci贸ns asentadas na zona e os eventuais traballadores da mina. Finalmente, as vivendas de Acevedo at贸panse a menos de 300 metros da explotaci贸n para a que se pide permiso, polo que est谩 dentro do quil贸metro preceptivo que obriga, xunto coa presenza de minerais radiativos e acidificantes, a elaborar un informe de impacto ambiental.

Como podemos ver, o principal impacto ser铆a sobre un bem esencial como son os recursos h铆dricos da zona e o abastecemento de auga. De feito, tam茅n existe un聽informe desfavorable da Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil no que pide “un estudio hidroxeol贸xico no entorno de actuaci贸n da obra que permita identificar os posibles impactos no r茅xime das aguas subterr谩neas e superficiais avaliando as afecci贸ns a concesi贸ns preexistentes e aos r茅ximes de caudais dos leitos pr贸ximos鈥.聽Por se non abondase, nos informes presentados para avaliar o impacto da explotaci贸n mineira non figura o que deber铆a realizar o Instituto Xeol贸xico e Mineiro de Espa帽a, que 茅 esencial.

A CONSELLAR脥A DE MEDIO RURAL ELUDE A S脷A RESPONSABILIDADE 脕 HORA DE DEFENDER OS RECURSOS FORESTAIS E GANDEIROS DA ZONA

No que se refire ao informe da Consellar铆a de Medio Rural, manifesta unha absoluta desidia, pois s贸 hai un breve escrito no que se di que na zona afectada non hai concentraci贸ns parcelarias. Esquece o departamento que dirixe Jos茅 Gonz谩lez, non sabemos se con premeditaci贸n ou por pura incompetencia, a enorme riqueza forestal da zona afectada e as actividades gandeiras que se desenvolven nela.

En primeiro lugar, est谩n afectadas varias comunidades de montes veci帽ais como as de Lamacega, Betiscobo, Correa, Framia e Abeleira. Nos miles de metros cadrados que pretenden explanarse hai uns 10.000 m虏聽de bosque de frondosas con carballos, bidueiros, salgueiros na zona de Porto Espi帽o, cos danos que iso provocar铆a no patrimonio natural. No resto dos 69.000 m虏聽hai, na s煤a maior parte, repoboaci贸n de pi帽eiros financiada pola Consellar铆a de Medio Rural.聽O resto do monte de Doade est谩 practicamente todo poboado por 谩rbores, algunhas nacidas de xeito espont谩neo e o resto repoboado, na s煤a maior parte, con pi帽eiros e algunha pequena zona con bidueiros e casti帽eiros.

En canto 谩 actividade pecuaria, nos montes de Correa, Framia e Abeleira existe unha explotaci贸n de gando vac煤n con case un cento de reses na que a Conseller铆a de Medio Rural financiou varios quil贸metros de peches, manga de manexo, pasos canadenses e outras infraestruturas. Ademais,聽no聽entorno dos lugares de Doade (Beariz) e Acevedo (Avi贸n) tam茅n se aproveitan os pastos en extensivo por gando vac煤n e cabalar.

OPOSICI脫N DA VECI脩ANZA E DO SLG DENDE 2013

Por todo o devandito, dende o Sindicato Labrego Galego exerceremos todas as acci贸ns legais聽pertinentes para denunciar as irregularidades en todo o proceso administrativo co que se pretende dar permiso de explotaci贸n a聽Recursos Minerales de Galicia SA no proxecto Alberta I e Coto Tocayo; e opo帽er茅monos frontalmente a unha actividade mineira que arrasar铆a cos recursos forestais e gandeiros da zona, esenciais para a econom铆a local. Neste senso, c贸mpre lembrar que o SLG est谩 apoiando a veci帽anza afectada dende o ano 2013, cando se 铆a聽iniciar a tramitaci贸n do anterior proxecto, xunto con outros como Alberta II ou Vilatuxe que, en conxunto, afectar铆an m谩is de 11.000 hect谩reas nas bisbarras do Deza, Tabeir贸s-Terra de Montes e O Carballi帽o. Daquela, xa organizamos charlas informativas nas parroquias afectadas e denunciamos o feito de que a empresa pretend铆a levar a cabo o seu proxecto sen a preceptiva declaraci贸n de impacto ambiental.