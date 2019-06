O Son da Industria, un festival en galego e feminista por San Xoán

Print This Post

A asociación As da Industria volven mans á obra, neste caso coa primeira edición do festival Son da Industria, un evento 100% en galego e coa muller como protagonista. Será este sábado 22 e domingo 23 no parque de Joaquín García Pícher, onde haberá música, comida e bebida a prezos populares, unha fogueira e moi bo rollo. E de balde!

A festa comezará o sábado 22 ao redor das 21:00

As Punkiereteiras

Mulleres listas pa loitar, mulleres ata reventar, Estamos preparadas… non aguantamos máis, somos punkiereteiras e ninguén nos vai parar!

Susana Garrido Pombo

É unha cantante, músico e compositora galega. O seu estilo músical abrangue diversos xéneros con matices de bossa, folk, jazz ou latin.

Cuarta Xusta

Marta, Lúa, Alberto, Alba e Aida e gústanos berrar con música as inxustizas que nos rodean. Saúde e Rock and Rol

Flow do Toxo

Catro mulleres formamos este grupo musical marcado por unha clara conciencia feminista e o amor polo rural.

Ás 20:00 do domingo volve a troula

Zona en obras é a nova tolería de Brais das Hortas. Contos, música, títeres, instrumentos con obxectos e moita interacción co público.

Blues do País

Son Bieita James, a grande diva rural, e Pepe King, o bluesmanciño que a acompaña. Xuntas versionamos clásicos do Blues, Soul, Rythm’n’Blues… e adaptámolos á idiosincrasia e retranca galegas. Blues en galego!

Os Putos

Punk Rock Garagem em Galego internacional.

As dúas noites teran comida e bebida a prezos populares. A comida vegana corre a cargo da Cova dos Ratos.

Ademais o domingo prenderemos a cacharela de San Xoán.