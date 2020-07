O Supremo avala as decisións municipais que permitiron regularizar a Colina de Castrelos.

O Tribunal Supremo v茅n de inadmitir o recurso de casaci贸n que interpuxeron os denunciantes da Colina de Castrelos contra o auto que desestimaba un anterior recurso de reposici贸n contra outro auto, do 25 de setembro, que declaraba completamente executada a sentenza que anulou a licenza do edificio. Era un risco 鈥渋nmenso鈥 para as finanzas da cidade, dixo o rexedor, porque se trata de 106 vivendas e unha superficie constru铆da de 27.000 m2.

Este problema urban铆stico v茅n do ano 1994, unha herdanza de anteriores corporaci贸ns e se chega a confirmarse unha resoluci贸n contraria aos intereses municipais, poder铆a darse unha situaci贸n de 鈥渃ase ru铆na para as arcas municipais鈥.

A decisi贸n do Supremo avala a postura municipal de asegurar que o entorno actual da Colina de Castrelos non era o mesmo que cando se outorgou a licenza inicial e que, ademais, se realizaron obras de adaptaci贸n do edificio, tal e como esixiu na sentenza que anulou a licenza o 22 de setembro de 1994.