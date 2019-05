O tabaco pode acelerar o proceso de envellecemento cerebral afectando á memoria, orientación, atención e linguaxe

O consumo prolongado de tabaco provoca diversos danos no corpo e pode acelerar o proceso de envellecemento do cerebro. Así o asegura o director do Servizo de Neurorrehabilitación de Vithas, Dr. Joan Ferri Campos, que advirte de que as secuelas máis significativas relacionadas co tabaquismo afectan as funcións cognitivas, como a atención, a orientación, a memoria ou a linguaxe.

Segundo un estudo publicado na revista Molecular Psychiatry, fumar acelera o proceso de envellecemento do cerebro e pode empeorar a capacidade para tomar decisións e resolver problemas. En numerosas ocasións, asegura o Dr. Ferri, a alteración cognitiva queda relegada a un segundo plano. A rehabilitación neuropsicolóxica fundaméntase na neuroplasticidad, é dicir, na capacidade do cerebro para adaptarse ás modificacións producidas, por exemplo, por unha lesión como a que pode ser provocada polo tabaco ou por outros estilos de vida pouco saudables como poden ser a tensión ou o insomnio.

A boa noticia é que, mesmo chegado este punto, a través dun adestramento adecuado é posible restablecer en boa medida a función cerebral afectada. Isto sempre dependendo da súa gravidade, momento evolutivo e tempo transcorrido desde que ocorreu o dano. Neste sentido, a neurorrehabilitación non ofrece solucións milagrosas nin promete a restauración completa das funcións danadas, asegura o Dr. Joan Ferri. Pero, a cambio, ofrece estratexias para minimizar no posible as secuelas cognitivas e o adestramento en estratexias compensatorias.

Cinco consellos preventivos

E como o mellor tratamento é a prevención, desde o Servizo de Neurorrehabilitación do Hospital Vithas Fátima de Vigo, apostan por reforzar unha serie de recomendacións que poden axudar ao cerebro para estar máis san e a gozar dunha maior calidade de vida.

Así, en primeiro lugar, recomenda por facer exercicio aeróbico xa que axuda á xeración de neuronas. Ademais, está demostrado que o exercicio cardiovascular permite que os pacientes de máis idade poidan recuperar entre o 1 e o 2 por cento de masa cerebral na zona do hipocampo.

Do mesmo xeito, a hidratación é un dos factores que afecta directamente á saúde cerebral. Por iso, recoméndase unha inxesta de auga adecuada ao día (un litro por cada 35 quilos de peso, segundo a OMS), para que a súa carencia non interrompa os procesos esenciais de óptimo funcionamento do cerebro.

Cada vez é máis evidente tamén a relación directa entre unha boa nutrición e o desenvolvemento do noso cerebro. A clave desta alimentación saudable, como sempre reside na variada e recoñecida dieta mediterránea. Unha dieta rica en froitas, verduras, legumes, sementes, cereais enteiros, froitos secos, peixes azuis e graxas de calidade.

Por último, o Dr. Ferri Campos asegura que ter amigos modifica o funcionamento do cerebro, sobre todo na zona asociada ás recompensas. O estudo revelou que as neuronas desta zona, que é unha área crítica para a aprendizaxe, actívanse nun maior número e con máis intensidade se estamos ben acompañados

É máis, como expertos en neurorrehabilitación, desde Vithas NeuroRHB recomendan un estilo de vida no que fuxa do sedentarismo, fomente as actividades que requiran un adestramento mental e busque experiencias que impliquen unha novidade e desafío intelectual.