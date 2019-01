O total do tráfico acumulado a novembro de 2018 incrementouse un 3,04% respecto ao exercicio anterior

Connect on Linked in

A falta de coñecer os datos estatísticos do mes de decembro, todo parece apuntar a que o Porto de Vigo acabe o ano en números verdes. Tanto o mes de novembro como o acumulado do ano arroxan cifras positivas para a institución que preside Enrique C. López Veiga e iso sen contar coa millonaria partida que recibiu de Portos do Estado, procedentes da repartición de fondos europeos, polos seus numerosos e eficientes proxectos.

Segundo declarou na rolda de prensa posterior ao último Consello de Administración do ano, o tráfico total do mes de novembro ascendeu a 351.402 toneladas, un -3,18% menos que no mesmo mes do ano anterior, con descensos do avituallamiento (-28,55%), a pesca fresca (-10,31%) e o tráfico de mercadorías (-1,91%).

En canto ao tráfico de mercadorías, a cifra mensual foi de 332.529 toneladas, con crecemento dos graneis sólidos (9,49%), os graneis líquidos (25,71%) e cun descenso da mercadoría xeral (-3,28%).

Entre as mercadorías que pecharon o mes en positivo destacan, ordenadas por diferenza en toneladas, o granito en bruto (139,46%), os metais (31,94%), os automóbiles (5,43%) e as conservas (28,28%).

Como en meses anteriores, especial relevancia polo seu volume e crecemento, ten o incremento do tráfico de metais principalmente polas importacións de aluminio,

bobinas de aceiro e palanquilla. É leste un tráfico de importación con Rusia, India, Mozambique e Corea do Sur, como principais países provedores.

Aínda que en volume de toneladas o tráfico de vehículos incrementouse nun 5,43%, se tomamos esta magnitude como número de unidades, vemos que o comportamento foi similar (-0,09%) ao mesmo mes do ano anterior. Creceron os tráficos con Bélxica, Reino Unido, Alemaña e Marrocos e diminuído, principalmente, con Francia e Sudáfrica (en leste caso tráfico de tránsito marítimo).

Outras mercadorías que tiveron un comportamento positivo foron, o gasóleo, o cemento, a fariña de peixe, o viño e as bebidas e os abonos.

En canto ás mercadorías que neste mes pechan en negativo destaca, polo seu volume e importancia, a pesca conxelada (-33,51%); sufriron tamén un forte retroceso a madeira (-23,92), o granito elaborado (-10,90%) e as pezas auto (-23,56%).

A pesca conxelada ha sufrido, este mes, un forte descenso do -33,51%.

As importacións contraéronse no seu conxunto un -30,77%, principalmente as procedentes de EE. UU., Portugal, Senegal e China, pola contra, as procedentes de Arxentina tiveron notable crecemento: nun 128,99%. En canto ás exportacións (-40,85%), a drástica baixada dos tráficos con Turquía, Vietnam e Corea do Sur non puido ser compensada con aumentos significativos a outros destinos.

En relación cos contedores, durante o mes de novembro, o tráfico #descender – nun -5,63% e o ro- ro nun -24,55%, sendo o resultado global dun descenso do -9,15%, medido en TEU’s. A mercadoría contenerizada comportouse dun modo similar á evolución dos TEU’ s, cunha baixada do -9,55%.

O número de buques entrados en porto sufriu un descenso do -10,19% no número de escalas e do -6,08% en número de GTs, basicamente pola diminución dos tráficos de ro- ro e de portacontedores.

En canto ao tráfico de pasaxeiros turísticos, o mes de outubro pechouse cun descenso do -18,16% sobre o mesmo período do ano anterior.

Acumulado a novembro

O tráfico total no período xaneiro-novembro de 2018 no porto de Vigo ascendeu a 4.024.132 toneladas (3,04%), incrementándose o tráfico de mercadorías (4,31%) e descendendo o de avituallamiento (-14,80%), a pesca fresca (-12,93%) e o tráfico local (inexistente neste 2018 dado que no exercicio anterior conformábao, na súa totalidade, embárquelos de pezas de construción para a obra de ampliación da ponte de Rande).

En canto ao tráfico de mercadorías, a cifra alcanza as 3.821.060 toneladas (4,31%), con ascenso dos graneis líquidos (29,41%), a mercadoría xeral (4,06%), e graneis sólidos (0,80%)

Aínda co descenso de tráficos do mes de novembro, cabe destacar que o tráfico de mercadorías, acumulado de 2018, é o mellor dato do últimos dez anos, período 2009-2018.

As principais mercadorías movidas neste período son as que se relacionan na seguinte táboa, separadas polo tipo de presentación da mercadoría e ordenadas por volume de toneladas. A pesca conxelada é a principal mercadoría do período.

Entre as mercadorías que pechan o período en positivo destacan (pola súa diferenza en toneladas) os metais e as súas manufacturas (55,24%), o granito en bruto (16,59%), os produtos químicos (25,92%) os alimentos (22,77%), a fariña de peixe (157,05%) e os abonos (64,33%).

Os metais están a converterse no gran dinamizador do tráfico de mercadorías neste ano 2018. A súa evolución segue en progresión, consolidándose mes a mes como un dos principais tráficos portuarios. O incremento acumulado é de 124.709 tn, obtendo as mellores cifras desde que se teñen datos desagregados e informatizados mensualmente. Destaca o incremento dos metais en convencional, nun 82,04% sobre as cifras de 2017, pero tamén en contedor (34,00%).

Dentro deste grupo de mercadoría destacamos, polo seu volume, o aluminio (30,46%), os laminados (264,30%) e a palanquilla (1.083,89%) en tráfico de importación, sendo as principais orixes India, Mozambique, Corea do Sur e Alemaña. En canto a embárquelos, destacan as cargas de refugallos de metais (19,76%) con destino nacional.

O granito en bruto comeza a recuperarse no ano 2016 e segue a súa liña ascendente. E os produtos químicos tamén mostran unha evolución moi favorable, coa característica de que o seu movemento é similar en contedor (51,75%) e convencional (48,25%). O 32% do movemento corresponde a Eslamiada cáustica (granel).

En canto ás mercadorías que pechan o período en negativo, destacan os automóbiles (-6,83%), o granito elaborado (-11,94%) e a pesca conxelada (-3,64%).

En relación co tráfico de contedores, tanto os ro- ro como os incrementar- as cifras do ano anterior nun 1,16%.

O número de escalas acumulado a novembro de 2018 ascendeu a 1.583, o que supón un pequeno crecemento do 0,19% sobre o ano anterior, e o volume de GTs incrementouse nun 0,94% no mesmo período.

En canto ao tráfico de pasaxeiros en réxime de cruceiro turístico, o acumulado anual pecha cun incremento do 11,17% sobre o mesmo período do ano anterior.

A conta de resultados presenta unha cifra de negocio cun +0,81% de incremento respecto a ao exercicio anterior. O Resultado de explotación obtido neste exercicio sitúase nun resultado positivo de 1.202,4.- miles de euros, superior ao obtido no pasado exercicio cifrado en 650,0.- miles de euros.

Os Resultados despois de Impostos son positivos e ascenden a 1.211,8.-miles de Euros, superiores en 538,5.-miles de euros aos obtidos no pasado exercicio, que ascendían a 673,4.-miles de euros. Estes resultados son un claro reflexo dos tráficos de mercadorías: mentres o ano pasado no acumulado ata novembro tíñase un ascenso do 2,6%, neste ano para o mesmo período increméntanse os tráficos nun 4,3%.