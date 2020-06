O transporte urbano de Vigo retoma o servizo especial para persoas de mobilidade reducida

O alcalde informou este venres da recuperación do servizo especial para persoas de mobilidade reducida do transporte urbano de Vigo, que debe solicitarse de forma telefónica con 24 horas de antelación, de luns a venres, en horario de mañá e de tarde.

Desde o vindeiro 1 de xullo, as persoas usuarias do servizo volverán a telo á súa disposición para desprazamentos pola cidade. O autobús recolle aos usuarios e déixaos na parada de transporte máis próxima ao punto de inicio do servizo e ao seu destino.

Ademais, o goberno municipal cambiará o itinerario da liña H1 de transporte urbano entre García Barbón e o Hospital Álvaro Cunqueiro que, desde o vindeiro luns, 29 de xuño, pasará por Torrecedeira, atendendo á demanda cidadá que pedía esta modificación da liña.