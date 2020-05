O TSXG ratifica a obriga de pagar IBI á concesionaria do Hospital Álvaro Cunqueiro Abel Caballero deu conta esta mañá dunha sentenza do TSXG que avala, unha vez máis, a ordenanza fiscal do IBI pola que a concesionaria ten que pagar máis de 900.000 euros ás arcas municipais. O tribunal dálle a razón ao Concello e desestima o recurso interposto pola Xunta e a empresa xestora do hospital terá que pagar tamén os atrasos xerados ata o de agora.