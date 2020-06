O Xulgado Contencioso de Vigo avala a actuación do Concello na seca de 2017 Abel Caballero informou este luns de que o Xulgado Contencioso-Administrativo de Vigo fallou a favor da actuación do Concello durante a situación de seca do ano 2017. A sentenza indica que non houbo ningún incumprimento e que administración local exerceu o control adecuadamente.