O Xulgado desestima a demanda dun profesor de Vigo que esixía á Xunta poder usar o castelán en escritos profesionais

O Xulgado do Contencioso-administrativo n√ļmero 1 de Vigo desestimou a demanda interposta por un profesor do Conservatorio Profesional de M√ļsica de Vigo contra a advertencia que lle fixo a Conseller√≠a de Educaci√≥n, Universidade e Formaci√≥n Profesional sobre a necesidade de empregar exclusivamente o idioma galego en calquera escrito relativo ao seu desempe√Īo profesional no centro, dependente da Xunta. O recorrente solicitaba √° Administraci√≥n auton√≥mica que lle reco√Īecese ‚Äúo dereito para utilizar indistintamente o castel√°n ou o galego na redacci√≥n de todo tipo de documentos relacionados co exercicio da funci√≥n docente‚ÄĚ.

O xu√≠z destaca na sentenza que as contestaci√≥ns √°s consultas que se efect√ļen √° Administraci√≥n ‚Äúte√Īen car√°cter de mera informaci√≥n e non xeran acto administrativo recurrible de ning√ļn tipo‚ÄĚ, polo que a demanda foi desestimada. ‚ÄúA resposta a consultas que se formulen ante a Administraci√≥n, salvo que expresamente out√≥rgueselles car√°cter vinculante ou decisorio, non resultan impugnables, nin en v√≠a administrativa, nin ante a xurisdici√≥n‚ÄĚ, insiste o maxistrado na resoluci√≥n, na que lembra que as solicitudes de informaci√≥n requiridas polo demandante √° Xunta foron ‚Äúpuntualmente respondidas, tanto verbalmente como por escrito‚ÄĚ.