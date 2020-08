O xulgado ratifica a imparcialidade nas adxudicacións das subvencións do plan Deporemse e desestima un recurso contencioso do Concello de Rodeiro

A Deputaci贸n de Pontevedra v茅n de obter un claro reco帽ecemento 谩 imparcialidade na tramitaci贸n das subvenci贸ns do Plan DepoRemse, convocado no ano 2018, coa sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo n煤mero 2 de Pontevedra, que desestima o recurso presentado polo Concello de Rodeiro contra a exclusi贸n do seu proxecto para a mellora da seguridade viaria nunha r煤a deste municipio. A sentenza, que pode ser apelada diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, imp贸n a Rodeiro as costas xudiciais.

A xu铆za, a petici贸n do Concello de Rodeiro, designou un perito xudicial ao que encargou a supervisi贸n dos expedientes dos 31 proxectos seleccionados para determinar se se ti帽an producido discriminaci贸ns con respecto 谩 proposta de Rodeiro. No seu escrito de demanda, o Concello mesmo citaba a media ducia de concellos que, ao seu xu铆zo, ti帽an accedido 谩s subvenci贸ns, a pesar de ter presentado proxectos de peor calidade. A conclusi贸n pericial 茅 xustamente a contraria. 鈥淗a de concluirse que no parece desacertada la puntuaci贸n de la Diputaci贸n鈥. 鈥淣o existe falta de homogeneidad al valorar los proyectos de los distintos concellos y, en concreto, no parece injusta la puntuaci贸n dada al de Rodeiro鈥, sinala a sentenza. O perito vai m谩is al谩 e refire que os 52,92 puntos outorgados a Rodeiro son mesmo inferiores 谩 puntuaci贸n doutros proxectos que quedaron sen subvenci贸n, ao tratarse dunha convocatoria con cont铆a limitada.

A resoluci贸n xudicial tam茅n deixa claro que Rodeiro non presentou os informes sectoriais da Xunta de Galicia necesarios dentro do prazo establecido nas bases do DepoRemse e, a铆nda que alegou telos solicitado xa entrado no per铆odo de subsanaci贸n concedido pola Deputaci贸n 鈥渘i siquiera consta que ese documento de solicitud firmado por el alcalde el 4 de septiembre de 2018

se hubiera remitido realmente a la Administraci贸n de destino, pues no hay justificaci贸n o prueba, sello o registro alguno, ni certificaci贸n que as铆 lo justifique鈥, recalca a xu铆za.

A sentenza tam茅n incl煤e as declaraci贸ns de t茅cnicos provinciais, que acreditaron que o DepoRemse, de acordo coas bases, outorgouse en r茅xime de concorrencia competitiva e que ese 茅 o procedemento que segue a nova Deputaci贸n de Pontevedra, a铆nda que 鈥渁ntes鈥, en alusi贸n ao per铆odo anterior ao ano 2015, 鈥渁s subvenci贸ns se repart铆an libremente鈥.

脕 vista desta resoluci贸n xudicial o deputado Carlos L贸pez Font, e voceiro indicou que 鈥渁 sentenza 茅 un reco帽ecemento expreso 谩 tramitaci贸n transparente, e sen mirar a cor pol铆tica dos municipios, que 茅 marca da casa nesta Deputaci贸n; xa pod铆an tomar nota outras Administraci贸ns que outorgan, en pleno s茅culo XXI, subvenci贸ns escuras e convenios a dedo a concellos da s煤a mesma cor pol铆tica鈥.

L贸pez Font afirmou que a Deputaci贸n de Pontevedra 茅 hoxe unha referencia de municipalismo porque creou o Plan Concellos, que reparte un terzo do Orzamento total da Deputaci贸n entre os municipios con criterios obxectivos, e porque atende a t贸dolos alcaldes e alcaldesas por igual 鈥渁ta o punto que ningu茅n, mesmo os do PP, quere volver aos tempos de Louz谩n鈥. Ademais, cando a Deputaci贸n convoca plans extraordinarios como o DepoRemse ou o Plan de Reequilibrio mant茅n esa mesma imparcialidade, 鈥渢al e como acaba de ser reco帽ecido de maneira contundente en sede xudicial鈥.

O Plan DepoRemse , para a mellora da seguridade viaria en espazos municipais, foi convocado pola Deputaci贸n en 2018 e outorgou subvenci贸ns, en r茅xime de concorrencia competitiva, a 31 concellos en base 谩s puntuaci贸ns outorgadas polos t茅cnicos provinciais aos proxectos presentados. O importe total asignado foi de 11 mill贸ns de euros.