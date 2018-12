O XV congreso SEEDO reunirá en Vigo a 300 expertos nacionais e internacionais para debater sobre os retos e avances en prevención da obesidade

Mellorar o coñecemento científico, compartir e debater os últimos avances no campo da obesidade e lograr diminuír a súa prevalencia son os principais propósitos que reunirán os días 13, 14 e 15 de marzo, en Vigo, a expertos nacionais e internacionais no XV Congreso da Sociedade Española para o Estudo da Obesidade (SÉ-SEEDO).

A importancia da actividade física e o deporte como medida de prevención en idades temperás será parte nuclear do simposio, que tamén abordará aspectos relacionados coa bioloxía do tecido adiposo, o control do metabolismo e da inxesta de alimentos, factores neuropsicolóxicos, tratamento farmacolóxico, soño e dieta, entre outros.

