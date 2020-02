Obradoiros e animación infantil no MARCO para o luns de Entroido de Vigo

A programación do Entroido de Vigo continúa este luns, 24 de febreiro, con obradoiros e animación infantil de 17 a 20h diante do Museo de Arte Contemporánea (MARCO) e cunha chocolatada infantil ás 18h. O martes 25 haberá concursos de disfraces, tamén ante o MARCO, e a queima do Meco ás 22:30h na Porta do Sol.

O mércores 26 de febreiro celébranse as exequias funerarias solemnes das comparsas e acompañamento da comitiva ás 18h, en Porta do Sol, Príncipe, Colón, Policarpo Sanz e volta á Porta do Sol. Este será o punto de celebración do enterro do Meco, ás 19:30h, cos oficios laicos, responsos e sermóns, e lectura da acta do xurado e entrega de premios dos concursos de comparsas e carrozas.