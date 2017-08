El odio por bandera (independentista)

Connect on Linked in

“El neoterrorismo institucional de los sediciosos catalanistas es casi tan peligroso que el de la sangre, debemos atajar el odio que promueven los catalanistas con el 155”

Ya se preveía que los nacionalistas no iban a estar a la altura de un país y una comunidad como España y Cataluña. Ya se preveía el insulto y la agresión. Ya se preveía que el odio a España tendría más presencia que la unidad, la democracia y el grito unánime contra el terror yihadista. Pero los ciudadanos ya se empiezan a cansar de esta constante politización de la vida que, como en tiempos pasados, busca cercenar la libertad de los españoles, de la gente de a pie.

Insultan, abuchean, agreden, increpan a cada paso. Así es como se manifiesta el independentismo catalán más rancio. Han conseguido hacer del odio su bandera pero su terquedad política, llevada a límites tan insospechados como el politizar una manifestación contra el terrorismo, les hace cada vez más pequeñitos. Una actitud que no será perdonada fácilmente por los ciudadanos.

Cada vez se hace más imperante tomar decisiones que sean garante de la libertad y el bienestar de aquellos que respetan la ley, las reglas del juego comunes y la salud integral de nuestras instituciones. No podemos aplazar la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución si lo que queremos es que triunfe la democracia. El miedo ha paralizado a todo el arco político español y pocos se atreven a reclamar que la lucha contra el sedicionismo se gestione de una vez por todas.

Aplicar el 155 sería garantía ya no solo para los catalanes, sino para el resto de ciudadanos que se verían amparados frente al crecimiento de las políticas conservadoras del nacionalismo disgregador. Si en décadas pasadas era ETA quien reclamaba la independencia del País Vasco, el neoterrorismo institucional de los sediciosos catalanistas es casi tan peligroso que el de la sangre. En ambos, el odio se enquista en las vísceras de los ciudadanos, en los adoquines de las calles, en el día a día de la vida. No tengamos miedo, ya no solo ante el terrorismo yihadista, sino ante el miedo y el ataque del independentismo catalán. Reclamemos de una vez por todas la aplicación del artículo 155, la devolución de competencias de Sanidad, Educación y Justicia al Estado, la equiparación salarial de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el poder en la toma de decisiones que afectan a todos los ciudadanos españoles. Basta ya de dar alas a quienes pretenden romper nuestra democracia, digamos NO a aquellos que de tolerancia tienen la justa y que no entienden que debemos apostar por el proyecto europeo que nos haga más fuertes. Antes de luchar contra el terrorismo yihadista, debemos luchar contra aquellos que apelan a la desunión. Unidos somos más fuertes y eso nos ayudará a vencer al terror de aquellos que asesinan.