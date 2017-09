Ofensiva de CCOO contra o recurso aos falsos autónomos no sector cárnico

Connect on Linked in

A Federación de Industria de CCOO de Galicia intensifica as súas accións para rematar coa fraude laboral que, na súa opinión, constitúe o recurso aos falsos autónomos no sector cárnico. O labor do sindicato está a dar froitos, como proba a acta de infracción aberta pola Inspección de Traballo contra unha gran cooperativa do ámbito.