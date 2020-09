Óliver Laxe: Outra estrela para Cans

O director de cine Óliver Laxe mantivo esta mañá un coloquio no Festival de Cans. Falou da súa vida actual nos Ancares: “Estou traballando a mirada”, dixo.

Tamén sobre próximos proxectos cinematográficos, se ben deixando claro que agora mesmo non son unha prioridade. Para cando o sexan, explicou, ten un proxecto no que leva “moitos anos” traballando. Na historia, contou, na que “hai unha panda que busca unha festa, unha rave, que hai en Marrocos nas dunas. E van buscala -a rave– coma quen busca o grial. É unha película que xa escribira en Marrocos pero tiven a necesidade de facer -antes- O que arde. Non teño moita presa. Teño unha versión de guión. Quero que sexa unha peli máis de xénero, mais de cine popular, pero esperemos con alma. É dar un paso adiante e facer unha película que se instale en espazos máis populares, en centros comerciais…”.

O coloquio moderouno o director do Festival, Alfonso Pato. E xerou un interesante intercambio de impresións tamén co público.

Oliver Laxe falou dos seus proxectos nos Ancares, da súa relación coa natureza. “Estou no sitio no que teño que estar e facendo o que teño que facer”.

Logo do coloquio, puxo a súa estrela no Torreiro de Cans, a carón da de Benedicta Sánchez, quen pasou por Cans o pasado xoves 3 de setembro.

Como xa é tradición no Festival de Cans, Xurxo Souto, escritor e cantante dos Diplomáticos de Montealto, acompañado polos acordeonistas de AcordeCans, guiou un paseo no que repasou a historia e tradición musical da aldea de Cans.