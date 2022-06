‘Operación Marea Negra’ inicia hoy el rodaje en Galicia de su segunda temporada con el impulso del Hub audiovisual de la Xunta

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, firmó la adjudicación de 350.000 euros a Ficción Producciones para la filmación en Galicia de la segunda temporada de la miniserie Operación Marea Negra, que arranca hoy mismo en la localidad ribeirense de Palmeira. La productora compostelana se convierte así en la primera beneficiaria del segundo turno del fondo para la atracción de rodajes del Hub Audiovisual de la Industria Cultural, uno de los grandes programas culturales de la Xunta para el trienio 2021-2023.

Esta línea de ayudas busca actuar como incentivo para convertir Galicia en un escenario habitual de producciones cinematográficas y televisivas, de manera que la raíz de su primera convocatoria en septiembre de 2021 se impulsó la grabación en diferentes localizaciones gallegas de las series Rapa y Argonautas de Portocabo, Hasta el cielo de Vaca Net TV y del film 13 exorcismos, de Bambú Producciones.

Compromiso de gasto en la Comunidad

La concesión de estas subvenciones para el fomento y la promoción de rodajes audiovisuales que favorezcan la recuperación económica del sector lleva aparejado un compromiso de gasto mínimo en Galicia por parte de las beneficiarias, con un importante retorno económico en las áreas en las que se llevan a cabo los rodajes. En el caso de Operación Marea Negra 2, el gasto estimado en nuestra Comunidad se eleva hasta los 5 millones de euros.

El equipo desarrollará los trabajos de grabación de los cinco episodios de esta temporada a lo largo de 12 semanas, de las que 10 tendrán lugar en diferentes localizaciones de la ría de Arousa y del área compostelana y otras dos en Portugal.

Con este proyecto, se le da continuidad a la miniserie estrenada por Amazon Prime a finales del pasado mes de enero sobre el caso real del primer narcosubmarino interceptado en Europa, un semisumergible de construcción artesanal que en 2019 atravesó el Atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior y finalmente fue apresado en la ría de Aldán. Esa primera temporada contó también con una subvención de la Xunta de más de 250.000 euros, en cuyo caso a través de la convocatoria de 2021 para producciones y coproducciones audiovisuales.

En esta ocasión, Ficción Producciones se asocia con la compañía portuguesa Lightbox Comunicaçao Audiovisual para coproducir esta segunda temporada, en la que Mamen Quintas y Julio Casal repiten como productores ejecutivos y Daniel Calparsoro regresa a la dirección, acompañado por Igor Legarreta.

Jorge López, conocido del gran público por sus interpretaciones en las series Élite y Now and Then, encarnará el papel protagonista de Operación Marea Negra 2, que cuenta también con otras nuevas incorporaciones como Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Chaves y Patricia Vico o el gallego Miguel de Lira. Además, se volverá a contar con gran parte del reparto de la temporada pasada, entre lo que se encuentran los también gallegos Xosé Barato, Nerea Barros, Miquel Insua, Luis Zahera o Manuel Manquiña.

Recuperación del sector

Las subvenciones para el fomento y la promoción de rodajes audiovisuales en Galicia son una de las seis líneas de ayuda convocadas hasta el momento por la Xunta al amparo del Hub Audiovisual de la Industria Cultural, programa de apoyo sin precedentes para el conjunto del sector que busca acelerar la recuperación y garantizar la estabilidad de los profesionales de esta industria en Galicia. Se cuenta para tal fin con un presupuesto de 9,6 millones de euros durante el período 2021-2023 a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Eje REACT-UE del Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la covid-19.