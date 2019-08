Opinión por Miguel Comesaña Alonso | La carta de la vergüenza: Pistas Atletismo de Balaidos

Connect on Linked in

La carta que ha enviado el Alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, al Presidente de la Xunta de Galicia, el pasado 5 de agosto, es la carta de la vergüenza.

Esta vez, me avergüenza y me sorprende que el Alcalde socialista se acuerde de las Pistas de Atletismo para echarle la culpa a la Xunta de Galicia. Solamente para esto. Y me explico, desde que el Concello de Vigo asume la gestión de las Pistas de Atletismo de Balaidos, en el año 2015 (a través del IMD), las quejas de los atletas han ido in crescendo. La Federación Galega de Atletismo rompía relaciones con el Concello de Vigo para seguir gestionándolas debido a que consideraron que el regidor de la ciudad olívica había “violado unilateralmente los derechos de la Delegación de Vigo” al haberle usurpado la organización de las carreras de “San Xoán” y de “Nadal”.

De allí a esta parte las quejas fueron por motivos numerosos; desde la clausura del recinto, cambio de horario a solamente vespertino, uso de las pistas como aparcamiento para los jugadores del Celta, reformas que provocan la perdida de homologación, clausura del recinto en plena temporada de competiciones relevantes, falta de material adecuado para la realización de los entrenamientos… La respuesta del regidor vigués, Abel Caballero, a estas denuncias fue que las Pistas Municipales de Atletismo de Balaidos son una infraestructura supramunicipal y quién debería pagar los arreglos y a quién deberían de quejarse los atletas sería al presidente autonómico (otra vez).

Pues bien, el pasado día 5 el Alcalde socialista exige que se acometa la reforma de las pistas de atletismo por parte de la Xunta de Galicia en una carta emitida a Núñez Feijóo. ¿Cuál es la razón por la que la Xunta no ha ejecutado el proyecto? Abel Caballero exige y bloquea a la vez la reforma integral de las Pistas de Atletismo de Balaidos. Han leído bien. Abel Caballero exige y bloquea a la vez la reforma de las pistas. Populismo moderno. Te impido realizar algo y te acuso a su vez de no realizarlo. ¿Se puede tener menos vergüenza?

La Xunta de Galicia había contratado el 17 de agosto de 2015 la redacción del proyecto de obras y reformas de las pistas y desde este momento el proyecto está bloqueado porque al Alcalde de las mayorías “aplastantes” le interesa mantener “su” conflicto. El Concello de Vigo, para desbloquear la reforma de las pistas, debe realizar una modificación puntual del Plan General actualmente vigente o aprobar un nuevo plan dónde de cabida a la reforma que se contempla para la infraestructura atlética. De no hacerlo el proyecto no podrá salir adelante o la reforma realizada sería totalmente ilegal. La reforma introduce nuevos volúmenes con el fin de incorporar al complejo deportivo un nuevo gimnasio, vestuarios, oficinas y almacén. Lo que los atletas llevan demandando durante más de diez años. Por tanto, señor Caballero, desbloquee esta situación, por el bien de Vigo.

¿Queremos un Alcalde que perjudique a sus ciudadanos por ganar votos?

Continuará…

Miguel Comesaña Alonso (Arquitecto)