Opinión por Montserrat Arteta Torres | Que le pasan a los árboles de Gran Vía?

Una vecina de la ciudad de Vigo concretamente de la la Gran Vía, ella se llama Montserrat Arteta, viene a manifestarse en un asunto, haciendo claramente una pregunta, como es posible que en tan poco tiempo se puedan secar tantos árboles?

Escribe lo siguiente:

No soy escritora,ni periodista, ni política, soy simplemente una ciudadana de está hermosa ciudad de Vigo y concretamente vecina de La Gran Vía, me gustaría poder expresar con palabras lo que mi corazón sintió cuando después de unos días de vacaciones me asomo a una ventana de mi casa, lo hago todos los dias, para observar la naturaleza que me rodea. Primero la vista se va hacia los Montes que estan mas lejos, luego observó la frondosidad del Parque de Castrelos y finalmente me fijo en el Boulevard central con sus maravillosos árboles que como buen árbol de hoja caduca se desnuda en otoño para volver a lucir sus verdes galas en primavera y asi durante años y años, mas de los que yo tengo, soportando galernas,lluvias torrenciales incluso alguna nevada , pero el jueves pasado no fue como los otros dias, al asomarme a mi ventana se apodera de mi una enorme tristeza muchos de los árboles no están verdes, ni frondosos, si no pajizos como quemados Y no uno ni dos cuento hasta donde me alcanza la vista mas de diez. ¿como es posible que en tan poco tiempo se puedan secar tantos árboles?

Espero que los responsables de Parques y Jardines de nuestra ciudad se estén preocupando de este problema y que si han sido “atacados” por algún hongo o bicho los traten antes de tener que “cortar por lo sano”….