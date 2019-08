Opinión por Serafín Valladares Guimeráns | Cangas fermosa vila “Afundida na escuridade”

Connect on Linked in

O que está a suceder neste concello, non é normal, levamos uns anos en que as verteduras de augas fecais ao mar, son xa habituais, desde a Edar, situada a non máis de 200 metros da praia da Congorza en Balea, como nas parroquias de “Aldán e a de Hío” (concretamente en Vilariño), toneladas de excrementos van parar a Ría de Vigo en Cangas, á beira da praia de Areamilla (Bandeira Azul) e á Ría de Aldán, que afecta, non só ás praias de Vilariño e San Cibrán, xa que todas as verteduras desembocan na Ría de Aldán, como xa dixen e iso, pode afectar a todas as praias, tanto as da zona de Aldán , dende San Cibrán ata Lagos , que xa pertence ao Concello de Bueu , aínda que está situada na Ría de Aldán , igual que a de ( Beluso) ; e como é lóxico a todas as praias que , están na banda da zona de Hío, dende Vilariño ata Punta Couso.

Obviamente toda a fauna e flora mariña está afectada por estés vertidos, así como ás Bateas que, producen o famoso mexillón , produto estrela da Rías Baixas, e ao mesmo tempo por centos de postos de traballo que viven das Bateas, mesmo mariscadores/as, de todo tipo ( croques, navallas, nécoras, etc..etc..) dos que, tamén vive a maioría da xente de Cangas e máis aínda as de Hío e Aldán.

O máis lamentable é ver que , os concelleiros/as dos partidos políticos, elixidos polo pobo de Cangas, non din nada, dáme pena ver que só o Partido Popular de Cangas, fose o único que manifestou, na prensa a súa protesta, mentres os demais calan, e dígoo por un motivo moi sinxelo, levo votando á esquerda dende que cumprín 18 anos, o día, 03 de Abril de 1979, alí mesmo na mesa electoral de O Hío, onde estaba como apoderado do entón Partido Comunista, e saíu elixido Xosé Chapela (Pepe Chime ) falecido o 26 de Xullo do 2016.

Resumindo coido , que non vale a pena ir votar , visto o visto , de aí o titulo deste artigo.