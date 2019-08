Opinión por Serafín Valladares Guimeráns | Marihuana, legalización xa!

Connect on Linked in

Moitos dos argumentos contrarios ao uso ou a legalización da marihuana baséanse en crenzas que non se demostraron científicamente, sen datos que as sustenten ou ata contrarias aos resultados das investigacións. Este tipo de ideas adoitan centrarse en temas como o impacto do consumo de marihuana na intelixencia ou o desenvolvemento de síntomas de esquizofrenia, así como nas presuntas consecuencias da regularización na delincuencia ou o número de usuarios.

Repasamos algúns destas afirmacións infundadas e desmentidas polo Centro Internacional pola Ciencia nas Políticas de Drogas.

Aínda que as informacións falsas e os rumores infundados son unha consecuencia habitual do descoñecemento, algunhas crenzas erróneas poden chegar a promover ideas que non se corresponden cunha realidade comprobada científicamente ou que nin sequera se demostrou. No caso do consumo de cannabis, esta confrontación entre mitos populares e evidencias resulta especialmente común, debido á mala imaxe que algúns asocian a unha planta con innumerables beneficios.

No terreo científico, en temas que teñen que ver coa adicción e os danos que a marihuana causa no organismo, as falsas crenzas adoitan aludir ás consecuencias da súa regulación. Por exemplo, non é estraño escoitar como argumento en contra que a legalización non diminúe o número de crimes relacionados coa súa distribución ilegal. Con todo, esta asociación aínda non se analizou, nin existen datos que a corroboren. Si existen, no entanto, informes que demostran o fracaso das políticas prohibitivas en acabar coa delincuencia, o tráfico ou o alcance dos mercados ilícitos. Este é só un exemplo, pero existen outros desmentidos , recollidos polo Centro Internacional pola Ciencia nas Políticas de Drogas (ICSDP, en inglés) e reflectidos recientemente pola «Federación de Asociacións de usuarios de Cannabis cataláns».