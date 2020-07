Os 120 prescritores nacionais seleccionados pola Xunta comezan a avaliar o queixo curado de San Simón da Costa

Os 120 prescritores e posibles compradores nacionais seleccionados pola Xunta para facer promoci贸n do queixo curado da Denominaci贸n de Orixe Protexida (DOP) San Sim贸n da Costa est谩n a recibir outras tantas pezas deste produto, para facer a s煤a correspondente avaliaci贸n.

Tr谩tase de restauradores, cr铆ticos, responsables de compras das cadeas de distribuci贸n, xornalistas e outros profesionais de prestixio relacionados co mundo da gastronom铆a, seleccionados polos t茅cnicos da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), adscrita 谩 Conseller铆a do Medio Rural. A todos eles se lles pide que valoren este produto de calidade, con vistas a fomentar a s煤a promoci贸n e comercializaci贸n nas diferentes canles de venda aproveitando as suxesti贸ns e comentarios destes expertos.

As铆, a Xunta quere dar a co帽ecer este produto de gran calidade resultado dun coidadoso e laborioso proceso de maduraci贸n, que dura ata 50 semanas. 脡 un queixo de aroma penetrante e sabor moi intenso, obtido grazas 谩 receita artesanal empregada e ao uso das mellores materias primas, que potencian ao m谩ximo ao seu sabor inconfundible. A diferenza coas pezas tradicionais est谩 precisamente nese tempo de maduraci贸n, que non supera os 45 d铆as para as pezas grandes e os 30 para o formato pequeno.

A DOP San Sim贸n da Costa ampara o queixo elaborado con leite procedente de gando vac煤n das razas rubia galega, pardo-alpina, frisona e dos seus cruzamentos entre si. O leite empregado 茅 enteiro e cunha composici贸n equilibrada de graxa e prote铆nas, conforme 谩s caracter铆sticas e estaci贸n do ano. A zona de produci贸n, tanto do leite como do queixo, at贸pase ao norte da provincia de Lugo e est谩 constitu铆da pola comarca da Terra Ch谩, que engloba os concellos de: Abad铆n, A Pastoriza, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, Vilalba e Xermade.

Con esta iniciativa, o Goberno galego reforza o seu compromiso e apoio aos produtos con calidade diferenciada da nosa Comunidade, co fin de dalos a co帽ecer a nivel nacional e internacional. C贸mpre lembrar que Galicia 茅 a terceira comunidade aut贸noma espa帽ola con m谩is produtos de calidade certificados, con ata 36 selos de denominaci贸n de orixe ou indicaci贸n xeogr谩fica protexida.