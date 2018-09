Os 750 beneficiarios do “Vigo en Inglés” do Concello parten esta semana a Inglaterra e Irlanda Este luns voan a Inglaterra os primeiros 38 dos 750 alumnos beneficiarios do programa, todos eles sairán de Vigo ao longo dos próximos oito días. Abel Caballero, que acudiu ao aeroporto, recordou que o Concello concede este ano outras 92 bolsas de estudos a alumnos da Escola de Idiomas.