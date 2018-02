Os autobuses urbanos permitirán ás usuarias baixarse entre paradas nos servizos nocturnos

A partir das 22,30 h da noite e ata as 06,30h da mañá todas as mulleres e resto de usuarios do transporte público da cidade que polas súas circunstancias o soliciten poderán indicarlle ao condutor do autobús onde queren baixarse, en calquera lugar da ruta. O Concello porá en marcha esta medida en toda a flota da cidade a partir do próximo venres 16 de febreiro co obxectivo de incrementar a seguridade das mulleres nos traxectos nocturnos xa que poderán baixarse do autobús a demanda en calquera momento do traxecto empregando a porta dianteira para evitar riscos de tráfico. Este servizo funcionará a diario a partir das 22,30 h en todas as liñas e tamén nas tres nocturnas: N-1, N-2 e N-3.