Os bombeiros de Vigo piden xa que se acabe coa “descomunal explotación” e tachan a Caballero como “mentireiro”

Case medio centenar de bombeiros do parque de Vigo concentrouse este venres ante as portas do concello da cidade olívica para pedir ao goberno local máis persoal e así acabar coa “descomunal explotación” que, ao seu xuízo, sofren, á vez que tacharon ao alcalde, Abel Caballero, de “mentireiro”.

Así, con berros de ‘ Bombeiros solución’, ‘Caballero minte e manipula’, ‘Vigo sen bombeiros non é segura’ e ‘A explotación para a corporación’, os bombeiros, convocados pola Central Unitaria de Traballadoras (CUT), despregaron unha pancarta que rezaba ‘Caballero, hai que ter luces para todo’.

Neste sentido, os bombeiros, que se atopan en folga indefinida desde o pasado agosto, explicaron a situación de “escravitude” que viven, xa que son, segundo indicaron, obrigados a facer horas extraordinarias por un Decreto municipal “que suspende os seus descansos e elimina toda posible conciliación da vida familiar e laboral”.

Ante esta situación, os bombeiros denunciaron este decreto, que foi “dinamitado” por ser nulo de pleno dereito porque “vulnera o Estatuto dos Traballadores, a Constitución, a Lei da Función Pública e directivas Europeas”, entre outras normas.

Peticións

Segundo as súas cifras, na actualidade traballan en Vigo ao redor de 70 bombeiros “reais”, a pesar de que hai cinco quendas e en cada un deles deberían traballar 20 persoas, segundo o decreto municipal.

Por todo isto, piden a contratación de efectivos para cubrir as 150 prazas que consideran necesarias para cubrir non só as quendas, senón tamén as vacacións e os descansos do persoal.

Sobre a situación de folga indefinida na que se atopan, desde a CUT aseguraron que “o 100%” do persoal está en folga, pero “ningún póidaa exercer” xa que “non se chega aos servizos mínimos”.

Prazo

Con todo, tal como apostilou o portavoz da concentración, David Álvarez, o Concello non precisou se vai recorrer esta sentenza, xa que ten de prazo ata o luns.

“O que queremos é que senten dunha vez e tómense medidas para acabar con esta situación, xa que estamos ao límite e a partir do luns non imos saber cal vai ser a situación do parque, porque se vai a quedar sen poder cubrir a prestación do servizo (xa que se o concello non recorre, os bombeiros deixarán de facer as horas extras que marca o decreto para cubrir os mínimos)”, lamentou Álvarez.

Ademais, aseguraron que a política do Concello é a de ” precarizar os servizos públicos”, polo que sinalaron que Caballero “mente constantemente” ao dicir que non é unha decisión política, senón dos servizos xurídicos.