Os bombeiros rescatan a unha muller ferida nunha zona de difícil acceso en Fene

Os Bombeiros de Ferrol rescataron a pasada noite a unha muller que resultou ferida ao caer nunha zona de difícil acceso preto da fervenza do Río Belelle, en Fene.

Segundo puido saber o 112 Galicia, os membros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendio e Salvamento de Ferrol empregaron unha padiola ríxida para levar á muller ferida ata a ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, na que foi posteriormente trasladada a un centro médico.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia ao f√≠o das 20:40 horas para alertar da situaci√≥n da muller o que permitiu activar un operativo de rescate no que tam√©n intervi√Īeron os membros de Agrupaci√≥n de Voluntarios de Protecci√≥n Civil de Neda, os axentes da Garda Civil e os efectivos do GES de Mugardos.